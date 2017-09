× Multiple crashes slow I-15 commute from Davis County to Salt Lake County

SALT LAKE COUNTY, Utah – Several accidents on I-15 are backing up traffic between Davis County and Salt Lake County.

Crash SB I-15 at MP 332 (Antelope Dr) Davis Co. Est. Clearance Time: 11:13 AM

Crash WB 3300 S at I-15 SB FWY, Salt Lake Co. Est. Clearance Time: 10:28 AM

Crash SB I-15 at MP 330 (Layton Pkwy) Davis Co. Est. Clearance Time: 10:54 AM

Crash SB I-15 at MP 297 (7900 S) Salt Lake Co. Est. Clearance Time: 10:52 AM

NB I-15 at MP 290 (13200 S) Salt Lake Co. Left Shoulder Est. Clearance Time: 9:47 AM

Crash NB I-15 at MP 296 (8400 S) Salt Lake Co. Est. Clearance Time: 9:31 AM

Crash SB I-15 at MP 313 (I-15/I-215 N Jct) Davis Co. HOV lane closed