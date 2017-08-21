You are invited to take part in Be Well Week

Posted 2:34 pm, August 21, 2017, by

BE WELL WEEK EVENTS:
8/19 - 8 am - Walk Away Obesity
HISTORIC WHEELER FARM  6351 900 EAST SALT LAKE CITY, UT 84106

8/21 - 4:30-7:30 pm - Farmington Family Night
Farmington Clinic
200 N. STATION PARKWAY
FARMINGTON, UT 84025

8/22 - 10am-1pm - Farmers Market
REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF UTAH
2890 E COTTONWOOD PKWY SALT LAKE CITY, UT 84121

8/23 - 4:30-7:30 pm - South Jordan Family Night
SOUTH JORDAN HEALTH CENTER
5126 WEST DAYBREAK PARKWAY SOUTH JORDAN, UT 84095

8/24 - 6-8pm - Huntsman Open House
HUNTSMAN CANCER INSTITUTE
200 CIRCLE OF HOPE DRIVE
SALT LAKE CITY, UT 84112

8/26 - 8-9am - Run in Rhythm
8/26 - 9am-1pm - Family Health Fair
RICE ECCLES STADIUM
451 1400 EAST
SALT LAKE CITY, UT 84112